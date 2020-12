Bertolacci, Biglia e Borini: cresce la colonia degli ex Milan al Karagumruk

Dopo l’ex Lazio, a vestire la maglia rossonera è stato Fabio Borini. L’ex Roma e Liverpool aveva salutato il Milan a gennaio scorso per approdare all’Hellas Verona di Ivan Juric. Nei mesi in cui ha vestito la maglia scaligere l’esterno ha segnato 3 gol in 14 presenze (uno, pesantissimo, anche alla Juve di Sarri), ma non gli sono bastati per assicurarsi la conferma anche per questa stagione. Nessun club lo ha cercato e alla fine Borini ha raggiunto il suo amico ed ex compagno di squadra Lucas Leiva e il connazionale Viviano al Karagumruk. Ecco l’annuncio del club:

Last but not least, ultimo ma non per importanza Andrea Bertolacci. Il centrocampista romano era arrivato a Milano quando il club era ancora di proprietà di Berlusconi. Galliani se ne innamorò dopo l’ottima annata con il Genoa e staccò alla Roma un assegno da 25 milioni di euro. All’ombra del Duomo però l’ex Roma e Lecce non si è mai espresso al meglio tanto che il club di via Aldo Rossi l’ha girato in prestito al Genoa. Scaduto il contratto, al termine della stagione 2018/19, Bertolacci si è trasferito alla Samp di Ranieri da svincolato, ma alla fine i doriani hanno scelto di non rinnovargli il contratto. Bertolacci, in una recente intervista a calciomercato.com aveva manifestato la voglia di tornare a giocare: “Mi alleno tutti i giorni a ritmi alti. Non mi fermo un attimo, mi faccio seguire da diversi professionisti per essere al meglio della condizione nell’impegno quotidiano. Non vedo l’ora di tornare in campo. Voglio rimettermi in gioco, tornare in campo, mangiarmi l’erba del campo dalla prima all’ultima partita. Ho bisogno del calcio giocato, mi manca terribilmente. Aspetto l’occasione giusta“. In Italia solo qualche club di Serie B era pronto a scommettere su di lui ma alla fine il centrocampista si è trasferito in Turchia, ampliando la colonia degli ex Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<