L’ex arbitro Bertini: “Favorevole al canale tematico dell’AIA”

Dopo l'indiscrezione odierna riportata da La Gazzetta dello Sport sul possibile canale tematico dell'AIA, ecco il commento di Bertini

ella giornata di oggi ai microfoni di Tmw News è intervenuto l'ex arbitro internazionale Paolo Bertini. Ecco le parole dell'ex fischietto: "Sono favorevole è certamente un passo avanti, c'è bisogno di chiarire eventuali decisioni. E' una novità positiva anche se non so se il sito sia lo strumento giusto o se sia il più moderno ma di sicuro il mondo del calcio e quello arbitrale hanno bisogno di aprire le porte".

Quale potrebbe essere lo strumento più adatto a suo parere? - "Il social network gestito e controllato dall'Associazione potrebbe essere lo strumento efficace anche per l'interazione, per creare un punto di contatto verso coloro che hanno bisogno di chiarimenti".

Gli arbitri comunque in questo modo potrebbero evitare domande in tv o nei programmi... - "E' una comunicazione controllata, guidata dall'Aia, puntando su ciò che è necessario e senza entrare nel dibattito polemico che potrebbe nascere da una partecipazione ad una trasmissione. Il mondo arbitrale è già sottoposto a polemiche per natura e se queste si alimentano con una presenza nel dopo partita, tutto diventa davvero ingestibile".