Bernardeschi: “In tre anni abbiamo fatti passi da giganti”

Ecco le parole di Federico Bernardeschi al sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio in vista delle finali di UEFA Nations League

Fu quella la gara più difficile del vostro cammino? - "Sicuramente sì. Tutte le partite erano difficili, abbiamo fatto un grandissimo cammino, sia a livello di squadra che di atteggiamento. Contro la Spagna siamo andati più in difficoltà, per il gioco che fanno e per i giocatori di qualità che hanno. Fino a quel momento eravamo riusciti a dominare tutte le partite con il gioco e invece loro ci hanno messo in difficoltà da questo punto di vista".

Si giocherà la fase finale di questa Nations League in Italia. Sentite una responsabilità in più? - "No, una responsabilità in più no. Il giocare in casa potrà darci una carica in più, quando giochi dinanzi ai tuoi tifosi è tutto più bello. Sarà un'emozione unica e la gente potrà essere orgogliosa di noi per quanto abbiamo fatto".