Berlusconi: “Covid infernale, ce la sto mettendo tutta per superarlo”

MILANO – Direttamente dall’ospedale San Raffaele, in cui è ricoverato da diversi giorni per aver contratto il Coronavirus, Silvio Berlusconi ha parlato delle proprie condizioni di salute con alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano Repubblica: “Nonostante la carica virale record, mi sto riprendendo. Sto lottando per uscire da questa malattia infernale, è davvero molto brutta. Al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta per superarlo, spero di farcela e di tornare in campo il prima possibile”.