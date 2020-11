Bergonzi: “Gol annullato a Calabria? Regolamento perfettamente applicato”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex arbitro Maurizio Bergonzi per un focus sull’arbitraggio tra Milan ed Hellas Verona. Ecco le parole dell’ex fischietto: “Partiamo dal gol di Calabria, giustissimo da annullare. Non c’entrano volontarietà o involontarietà quando fai gol con la mano o quando fornisce l’assist con tocco nell’immediatezza. Il regolamento dice che ha fornito nell’immediatezza – parola chiave, questa – l’assist a Calabria dopo il tocco, dunque regolamento applicato perfettamente. Il gol di Ibra a Firenze della scorsa stagione? Non c’era immediatezza in quel tocco di braccio. Erano passati diversi secondi, c’era stato anche un dribbling e poi subito dopo il gol. La parola immediatezza fa la differenza, perché ha tolto l’interpretazione dell’arbitro e dunque evita diversi problemi. Guida è il più in forma di tutti, determinato, buon feeling coi giocatori. Gli do un voto alto per il percorso che sta facendo, molto bene Guida“.