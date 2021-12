Milan, Bergomi: “Kessié è ancora il centrocampista più forte dei rossoneri”

Bergomi ha commentato il pareggio del Milan alla Dacia Arena, parlando soprattutto dei centrocampisti rossoneri.

Redazione Il Milanista

Il futuro di Franck Kessié rappresenta ancora un mistero. L’ivoriano ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e la società non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Le due parti non riescono però a trovare un accordo, con il centrocampista che chiede ben 8 milioni di euro a stagione. Tuttavia il rinnovo non è più così certo, complici le prestazioni insufficienti degli ultimi tempi. Il club meneghino potrebbe vendere l’ivoriano già nel mercato di gennaio, così da poter monetizzare sulla sua cessione.

Negli ultimi giorni è emersa la notizia che due big club spagnoli sono sulle sue tracce. Sia il Real Madrid di Ancelotti che il Barcellona di Xavi vorrebbero acquistarlo per rinforzare la loro rosa. Kessié avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi presso i blaugrana. Nonostante il Barcellona non stia attraversando un periodo facile, qui Kessié avrebbe modo di diventare un giocatore di riferimento. Il centrocampista dunque sarebbe disposto a rinunciare a uno stipendio più elevato e alla possibilità di arricchire fin da subito il suo palmares con molti trofei. A Madrid infatti c'è più concorrenza in mezzo al centrocampo e Kessié potrebbe trovare difficoltà ad imporsi.

Proprio del numero 79 rossonero ha parlato Beppe Bergomi. Intervenuto durante Sky Calcio Club, ha commentato il pareggio del Milan alla Dacia Arena. Ecco le sue dichiarazioni sui centrocampisti del club meneghino: “Continuo a pensare che il più forte centrocampista del Milan sia Franck Kessié, nonostante le difficoltà lo ritengo ancora il migliore. Tonali è in crescita esponenziale, mentre Bennacer e Bakayoko sono leggermente sotto. Non vorrei dare delle responsabilità a Pioli, sono stati delle scelte sbagliate a condizionare la partita contro l’Udinese. Bakayoko in occasione del gol subìto non deve prendere quella scelta”.