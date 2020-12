Bergomi: “Kalulu ha fatto bene, ma interverrei in difesa”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Beppe Bergomi per commentare il 2 a 2 di San Siro tra il Milan e il Parma. Ecco le sue parole: “Il Milan meritava di più, continuo a vedere un bel Milan, copre il campo bene, ha giocatori di gamba. Non conoscevo Kalulu, è entrato e ha fatto bene. Sul mercato interverrei solo in difesa, non so cosa si è fatto Gabbia“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<