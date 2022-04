Bergamaschi e Thomas abbattono l’Empoli: 3 a 0

Ecco il report del match del Milan Femminile di Maurizio Ganz che ha battuto per 3 a 0 l'Empoli grazie al gol della Bergamaschi e alla doppietta di Thomas

Nella giornata di ieri le ragazze di Mister Ganz sono scese in campo contro l'Empoli. Le rossonere si sono imposte per 3 a 0 in una gara a senso unico.

Ecco il report della partita pubblicato sul sito del Milan, acmilan.com

BERGAMASCHI E DOPPIO THOMAS, 3-0 ROSSONERE

Bella vittoria sull'Empoli per la squadra di Ganz, risultato mai in discussione: il 2° posto resta a 5 punti

Il Milan formato trasferta trova a Vinci, sul campo dell'Empoli, la vittoria numero sette in stagione lontano dal Vismara - 12ª complessiva in campionato - con un netto 3-0 che permette alle rossonere di restare a 5 punti dal 2° posto della Roma. Una vittoria convincente per la squadra di Ganz, che dà seguito alla prova dello scorso fine settimana contro la Fiorentina e arriva all'ultima pausa nazionali della stagione come meglio non avrebbe potuto.

A segno Valentina Bergamaschi - 5° gol in campionato, record personale in una singola stagione con la maglia rossonera - e Lindsey Thomas, con una doppietta che la rende la migliore marcatrice del Milan in questa stagione di Serie A. Da segnalare anche l'ottima prova della retroguardia (su tutte Árnadóttir), abile a disinnescare sul nascere ogni tentativo delle padrone di casa. Rossonere attese ora, come detto, dall'ultima pausa stagionale. Alla ripresa, nel weekend del 23/24 aprile, ci sarà il Pomigliano al Vismara, prima della chiusura con Inter e Juventus a maggio: tre giornate per scrivere gli ultimi verdetti su questa stagione.

LA CRONACA

Rossonere in campo con la nuova quarta maglia e con il ritorno nell'11 titolare di Martina Piemonte. Prima chance per le padrone di casa con Bragonzi al 2', ma il Milan passa in vantaggio subito al 4': cross dalla destra di Agard, la difesa empolese non spazza e Bergamaschi deposita in rete con un dolce tocco acrobatico. La rete permette alla squadra di Ganz di controllare i ritmi del match e di rendere inoffensiva la manovra delle azzurre, anche perché il Milan raddoppia al 17'. Stavolta il cross dalla destra è di Guagni, che trova l'aggancio di Grimshaw: la scozzese legge benissimo l'inserimento di Thomas che ha gioco facile a depositare in rete a porta vuota. Il Milan non si accontenta, e in un primo tempo che scorre via senza grosse emozioni da segnalare un altro tentativo di Thomas, che devia un destro sempre di Grimshaw senza però sorprendere Capelletti.

Atteggiamento deciso e determinato anche in avvio di ripresa per le rossonere, contro un Empoli generoso ma che non riesce a sfondare. Al 55' arriva la rete che chiude, di fatto, il match: Lindsey Thomas firma la sua doppietta - terza con la maglia rossonera tra Serie A e Coppa Italia - ribadendo in rete un cross preciso di Tucceri Cimini, protagonista di una grande azione individuale in velocità. Proprio Linda va vicina al gol personale al 74', mettendo fuori dopo un ottimo aggancio in area. Nella fase conclusiva da segnalare l'ottimo impatto della subentrata Boureille, che va più volte vicina al gol, e un Empoli che cerca la rete della bandiera con Morreale, trovando sempre attenta Giuliani tra i pali. Finisce 0-3.

IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 0-3

EMPOLI (4-3-1-2): Capelletti; Oliviero, De Rita (36'st Nicolini), Maia (1'st Binazzi), Mella; Monterubbiano (25'st Silvioni), Bellucci, Cinotti; Tamborini (25'st Nocchi); Bragonzi (36'st Morreale), Dompig. A disp.: Ciccioli, Sacchi; Bardin, Nichele. All.: Ulderici.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Árnadóttir, Agard, Fusetti (18'st Thrige); Guagni, Adami (25'st Boureille), Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte (34'st Longo), Bergamaschi. A disp.: Babb; Donolato, Selimhodzic; Cortesi, Miotto, Stapelfeldt. All.: Ganz.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Gol: 4' Bergamaschi (M), 17' e 10'st Thomas (M).

Ammonita: 19'st Árnadóttir (M).