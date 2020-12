Bennancer: “Io, Tonali e Kessie stiamo crescendo insieme. Vinciamo tanto grazie alla mentalità di Ibra…”

MILANO – Queste le parole rilasciate nel post-partita di Milan-Celtic di Ismael Bennacer:

SULLA SITUAZIONE ATTUALE – Adesso la squadra è cambiata rispetto a tempo fa. Lo dimostriamo quando giochiamo. E’ questo il frutto del lavoro che facciamo ogni giorno sul campo e durante le partite. Il Mister ci guida bene e noi facciamo bene ciò che lui ci chiede.

SUL PICCOLO INFORTUNIO – Avevo un pò male all’adduttore, ma ho fatto la risonanza e non avevo nulla di grave. Devo farmi trovare pronto, ma al contempo non devo forza per le tante partite in pochi giorni.S to facendo di tutto per essere sempre al meglio.

SULLA CRESCITA DEI CENTROCAMPISTI – Con Franck giochiamo da più tempo insieme, ma Sadro sta crescendo molto. Ci conosciamo di più e più giochiamo meglio ci comportiamo in campo. Dobbiamo fare sempre di più per aiutare la crescita della squadra.

SUL MOMENTO DELLA RINASCITA – Penso che il Milan ha avuto tanti giocatori nuovi e giovani insieme. Ibra ha portato esperienza e mentalità che non avevamo prima. Lui è un campione e ce lo dimostra sempre. Grazie alla mentalità che lui ci ha trasmetto riusciamo a vincere le partite.