Bennacer MVP di Cagliari-Milan: altra prestazione top per lui

Ismael Bennacer è stato nominato MVP di Cagliari-Milan. Andiamo a vedere il comunicato del Milan a riguardo

Il Milan ha premiato Ismael Bennacer con la nomina di MVP dopo la sua prestazione ottima in Cagliari vs Milan. “Un prevedibile plebiscito dei tifosi rossoneri premia Ismaël Bennacer come MVP del fondamentale successo per 1-0 sul campo del Cagliari, tre punti dall'enorme peso specifico per i destini del Milan. Per il centrocampista algerino è l'ennesima prova da applausi di un straordinario periodo di forma, che a marzo l'aveva già visto nominato come migliore in campo sia nel Derby di Coppa Italia che nel successo di Napoli”.