Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer è stato nominato MVP del mese di aprile. Il comunicato del Milan

“Solo Tonali (quattro) ha intercettato più palloni dell'algerino (due) tra i centrocampisti del Milan da inizio aprile in campionato. E poi nessun centrocampista del Diavolo ha creato in media più occasioni a partita di Bennacer (1.5) in Serie A in questo mese; più in generale, solo Hernández (2.5) e Leão (2) ne hanno create più del numero 4. Ancora: nessun mediano della squadra di Pioli vanta in media più dribbling riusciti a gara di lui (2.5) da inizio aprile in campionato; più in generale, solo Leão (4.5) e Hernández (2.75) ne hanno completati più del classe '97. Domenica con la Fiorentina potrebbe tornare a disposizione, nel complesso sarà fondamentale il suo apporto, così come lo è sempre stato negli ultimi e decisivi match. Bravo Isma!”. Questo il comunicato ufficiale del Milan presente sul sito rossonero in merito alla nomina di Ismael Bennacer come MVP del mese di aprile. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà sembrerebbe esserci stato un piccolo imprevisto che non dovrebbe pregiudicare la buona riuscita dell'affare: avete sentito?