Bennacer nominato MVP della partita di Coppa Italia

Il Milan ha nominato il proprio MVP della partita pareggiata ieri sera contro l'Inter. Si tratta di Bennacer

Ieri è arrivato il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Un punto che sta stretto ai rossoneri. Buona la prestazione offerta dagli uomini di Stefano Pioli che ai punti avrebbero meritato la vittoria. Ottima la prova corale di tutti i rossoneri, in particolar modo di Ismaël Bennacer. Il mediano ex Empoli è stato nominato MVP della partita di ieri sera dalla stessa società rossonera sul proprio sito ufficiale.

La società rossonera ha pubblicato un comunicato con il quale ha nominato Ismaël Bennacer MVP della gara di ieri. “Il termometro del centrocampo rossonero. Contro l'Inter, nell'andata della Semifinale di Coppa Italia, Ismaël Bennacer ha giocato una partita sontuosa. Una delle sue, insomma, in cui riesce a coniugare intensità, qualità e quantità. Isma-ovunque, a copertura della difesa e a supporto del reparto offensivo. Il 4 rossonero, squalificato nella precedente partita con l'Udinese, fa valere la sua presenza e viene anche elogiato nel post partita da Mister Pioli. Segno evidente che il suo lavoro, spesso ai fianchi, non passa inosservato.”

“In assenza di Tonali, Isma si è preso sulle spalle la mediana con personalità e determinazione. Nei 90 e passa minuti in campo, Bennacer ha recuperato 11 palloni (meglio di lui solo Florenzi, 13), toccando 62 palloni e completando 45 passaggi positivi. Pochi errori e una prestazione che gli vale il premio di MVP di questo Derby d'andata. Una piccola consolazione per una gara che lui e i rossoneri avrebbero meritato di vincere”. Questo il comunicato comparso sul sito del Milan pochi minuti fa in relazione alla partita di ieri sera di Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Inter finita poi zero a zero. Tutto rimandato alla gara di ritorno la quale si giocherà a metà aprile sempre a San Siro.