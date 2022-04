Ismael Bennacer è stato votato MVP del mese di marzo

In casa rossonera è stato votato l'MVP del mese di marzo. Si tratta del mediano algerino ex Empoli Ismael Bennacer

“Quattro partite disputate nel mese di marzo e in tre di queste è stato eletto MVP. Parliamo di Ismaël Bennacer, miglior rossonero del mese appena concluso. Non solo il gol decisivo all'Unipol Domus di Cagliari, ma diverse prestazioni di grande livello, come quella del San Paolo di Napoli o nel Derby d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Isma ha giocato su livelli altissimi e promette di ripetersi anche nei match che verranno”.