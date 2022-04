Bennacer fa 100 con il Milan, Maldini e il rinnovo ufficioso dell’algerino

Tripla cifra in campo per Bennacer, l'algerino festeggia un traguardo importante, il primo di una lunga serie con la maglia del Milan.

Tra gli uomini fondamentali di questo finale di stagione c'è Ismael Bennacer . L'algerino è diventato un titolare fisso del centrocampo di Pioli , il suo lavoro in coppia con Sandro Tonali è diventato fondamentale per garantire stabilità ed equilibrio a tutta la squadra. Prezioso anche in zona gol, l'ultima rete dei rossoneri in trasferta è stata quella che Bennacer ha siglato alla Unipol Domus di Cagliari, alla 30esima giornata.

Arrivato a Milano nell'estate del 2019 per circa 17 milioni di euro è stato uno dei primi colpi della gestione Maldini. Ormai è diventato un punto fermo del Milan. Ecco perché i rossoneri rinnoveranno il contratto dell'ex Empoli. Sulla questione rinnovo si è "espresso" Paolo Maldini. Nella giornata di ieri a Milanello è stato premiato per le 100 presenze con la maglia rossonera, e il direttore tecnico dei rossoneri si è congratulato con l'algerino.

"Congratulazioni per le tue 100 presenze in 3 anni. Speriamo che ce ne possano essere tante altre, magari anche con qualche trofeo".

Le parole di Maldini suonano come una conferma per il futuro dell'algerino, presente e futuro dei rossoneri. Per un partente come Kessié alla volta di Barcellona, la certezza è che si ripartirà da Bennacer.Nella giornata di ieri l'algerino ha svolto un allenamento differenziato ma è solamente una misura precauzionale. Il centrocampista rossonero sarà presente nella sfida di domani sera contro i biancocelesti all'Olimpico e guiderà ancora, assieme a Tonali, il centrocampo di Stefano Pioli. Cento presenze in rossonero, il primo traguardo lo ha raggiunto. Ora proverà a vincere uno scudetto con una maglia che è destinato a vestire ancora per molte stagioni.