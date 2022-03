Milan, Ismael Bennacer è stato eletto MVP di marzo

Ismael Bennacer è stato votato dai tifosi rossoneri come il miglior giocatore del mese di marzo. Ecco il comunicato del Milan.

Redazione Il Milanista

Si è concluso il mese di marzo e, come al solito, i tifosi rossoneri hanno votato il miglior giocatore del Milandel mese. A trionfare nel mese di marzo è stato Ismael Bennacer, che è stato eletto come miglior giocatore in ben tre gare su quattro di Serie A. Il francese ha disputato delle giornate ad altissimi livelli ed è riuscito a battere Leao, che aveva vinto il riconoscimento sia a gennaio che a febbraio. Ecco il comunicato apparso sul sito acmilan.com:

Quattro partite disputate nel mese di marzo e in tre di queste è stato eletto MVP. Parliamo di Ismaël Bennacer, miglior rossonero del mese appena concluso. Non solo il gol decisivo all'Unipol Domus di Cagliari, ma diverse prestazioni di grande livello, come quella del San Paolo di Napoli o nel Derby d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Isma ha giocato su livelli altissimi e promette di ripetersi anche nei match che verranno.

Dopo che Rafa Leão è stato votato come MVP sia di gennaio che di febbraio, ecco il momento di Bennacer, che si ripete dopo aver vinto anche nel mese di ottobre. Sempre titolare contro Inter, Napoli, Empoli e Cagliari, sempre in grado di fornire il consueto filtro a centrocampo e la impareggiabile intensità in fase offensiva. Il suo gol-vittoria a Cagliari è una perla di rara bellezza, una rete tanto abbagliante quando difficile.

Contro i sardi Isma ha trovato la sua seconda rete stagionale in Serie A dopo quella al Bologna: entrambe in trasferta, di sinistro e di pregevole fattura.

Bennacer è il giocatore del campionato che a marzo ha vinto più contrasti (9) e più duelli (28). Tra i centrocampisti di Serie A, solo Pereyra e Badelj hanno recuperato più palloni di Isma (24) nel mese appena concluso. Restringendo il campo alla squadra rossonera, Bennacer è il giocatore con più passaggi (151) completati a marzo, il secondo con più dribbling riusciti (7) dopo Leão e, insieme a Tomori, il milanista con più palloni intercettati (4).