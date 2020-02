MILANO – Ismael Bennacer, intervenuto a “Le Vestiarie” ha parlato a proposito di quello che sta diventando per lui un vero caso: “Ho preso tanti cartelli gialli, ma io dò sempre tutto. Sono fatto così. Pioli me ne parla? No, lo ha detto in un intervista ma sa che è nel mio temperamento. Prima correvo tanto e per nulla, adesso meglio. Faccio tanti chilometri a partita”.