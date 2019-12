MILANO – Ismael Bennacer ha dato gran belle impressioni in questo inizio di campionato e soprattutto in questa sua prima stagione in un top club. Il calciatore algerino sembra però avere un punto debole a cui deve porre rimedio: con sette cartellini gialli accumulati in questa stagione, è il calciatore più ammonito del campionato insieme a Cristian Romero del Genoa e Thiago Cionek della SPAL.