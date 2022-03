Bennacer a MTV: “Derby match speciale. Siamo molti motivati”

Ai microfoni di MilanTv è intervenuto il centrocampista del Milan Ismael Bennacer nel prepartita del derby di andata di Coppa Italia

SULLA DOPPIA SFIDA CONTRO L'INTER - "E' una sfida pesante contro una grande squadra, per noi è come una finale. E' una partita importante per noi, anche se poi ci sarà il ritorno".