BELGIO-ITALIA | Le parole di Roberto Mancini nel post-partita

Le parole del tecnico azzurro, Roberto Mancini, nel dopopartita della partita. Belgio-Italia.

Nel post partita di Belgio-Italia, sfida valida per i quarti di fiale di Euro 2020, ha parlato il CT della Nazionale, Roberto Macini. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati straordinari nel gioco. Abbiamo sofferto solo negli ultimi 10 minuti perché eravamo veramente stanchi, avevamo speso tanto. Ma potevamo fare qualche gol in più. Belgio meglio all'inizio? Non direi, era una partita abbastanza aperta".