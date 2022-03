Batistusta: “Scudetto? Gran lotta, c’è anche la Juventus”

L' ex bomber viola Batistuta ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di Sky dove ha parlato della lotta scudetto.

Sulla lotta scudetto e sulle favorite per la Champions:"Penso che per lo scudetto sarà una bella lotta. Non si può scartare nessuno, né Inter, né Milan, né Napoli. E c'è pure la Juve. Mancano tanti punti e non c'è stata una squadra che abbia avuto la continuità per ammazzare il campionato. La Champions? Finisce di nuovo in Inghilterra. Anche se nel calcio non si sa mai, le squadre inglesi al momento sono uno scalino sopra alle altre". Infine idee chiare su chi potrebbe essere il 'nuovo Batistuta': "I tempi sono cambiati e il gioco è cambiato - ha concluso l'ex attaccante di Roma e Inter -, non ci sono più quei centravanti che vivevano nell'area e vivevano solo per quello, quindi è difficile fare un paragone".