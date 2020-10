Bastianelli: “Hauge giovane interessante. Pobega? Allo Spezia per giocare e migliorare”

MILANO – L’agente Patrick Bastianelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Il procuratore ha parlato così di Hauge, nuovo acquisto del Milan e di Tommaso Pobega, ceduto in prestito allo Spezia. Ecco le sue parole:

HAUGE – “Hauge è un giovane molto interessante che aveva già attirato l’attenzione dei top club europei e che al di là della partita contro il Milan era già seguito dallo Scouting e della dirigenza del Milan che ha dimostrato grande capacità e velocità ad anticipare la concorrenza dei top club europei. Il ragazzo è rimasto affascinato dal progetto del Milan”.

POBEGA ALLO SPEZIA IN PRESTITO – “Pobega ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025 e la scelta di Spezia è stata dettata dalla volontà di andare a giocare con continuità per poter migliorare. Allo Spezia c’è una società ambiziosa e un allenatore emergente e molto preparato, che potrà far crescere Tommaso”.