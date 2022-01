Barzagli: “Se il Milan continua così potremo vedere un grande scontro”

L'ex difensore di Juventus e Palermo Andrea Barzagli ha parlato a Dazn commentando la vittoria del Milan sulla Roma.

Nel tarado pomeriggio di ieri è arrivata la vittoria del Milan di Stefano Pioli sulla Roma di José Mourinho. Una vittoria con annessa grande prova, quella dei rossoneri, che ha permesso al Milan di ridurre il gap nei confronti dei cugini nerazzurri in attesa di capire se la partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic verrà giocata oppure no.

Un grande difensore come Andrea Barzagli ha voluto dire la sua riguardo alla grande prova difensiva del Milan che ha portato i rossoneri a vincere il match di ieri sera contro la Roma. “ Il Milan ha vinto un match tosto, con delle assenze importanti. Ha giocato una partita, ti dà la spinta per questa grande cavalcata. Abbiamo criticato il Milan PER le ultime partite del girone d’andata, ma sta facendo un grande campionato. Se continuano così fino alla fine potremo vedere uno bello scontro”. Queste le parole dell'ex difensore di Palermo, Wolfsburg e Juventus Andrea Barzagli ai microfoni di Dazn.

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato in un'intervista a Tuttosport e ha detto: “I nuovi? La qualità dei giocatori è nota a tutti, ma siamo convinti di non aver sbagliato neanche gli uomini.Con Molina ho vinto un campionato, Ramirez lo conosco e mi spiace solo che si sia fermato quando stava trovando la condizione migliore. Punta? Mi fido del nostro boss, a Galliani non devo insegnare nulla. Ai ragazzi dico che il Monza è un po' come il Milan dei tempi d’oro. La maglia pesa, ma è un onore portarla. Avversari per la A? Pisa, Brescia, Lecce, Benevento e Cremonese”. Queste le parole del tecnico del Monza Giovanni Stroppa che di fatto paragona il suo Monza al Milan dei tempi d'oro.