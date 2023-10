Barzagli: “Da ragazzo mi piaceva Van Basten, ma Maldini resta il top”

Andrea Barzagli ha rivelato che per il ruolo di difensore si è ispirato soprattutto a Paolo Maldini, leggenda del Milan

Il calcio è fatto anche di dichiarazioni che non ti aspetti. È quanto successo oggi con Andrea Barzagli, che ha rilasciato delle dichiarazioni sul canale Twitch della Juventus. L’ex difensore della formazione bianconera ha rivelato quali sono stati i suoi idoli da bambino. A sorpresa ha fatto anche una rivelazione su Paolo Maldini , leggenda del Milan .

“Sono diventato difensore a 17/18 anni e quindi ho passato gli anni da ragazzino dove mi piacevano molto i fantasisti. Da ragazzo mi piaceva tantissimo van Basten. Piano piano, guardando i difensori, devo dire che in Italia dove guardavi guardavi. Ce ne sono stati talmente forti… Però Maldini l’ho sempre visto come il top del top”.

