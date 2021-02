Baron Davis attacca Ibra: “Tieniti lontano da LA e lascia parlare il King”

MILANO – Baron Davis, ex cestista NBA di altissimo talento ed attuale commentatore tecnico per TNT, si è così espresso su Twitter commentando la diatriba tra Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers. L’ex Knicks ha, in particolare, preso le parti del connazionale, attaccando lo svedese senza mezzi termini: “Zlatan tieni il c**o lontano da LA. I Galaxy [squadra per la quale Ibrahimovic ha giocato per due anni prima di tornare in Italia, ndr] tanto fanno schifo comunque. E tu sei incredibilmente stupido. Prendi quel look da Zohan e restituiscilo a Sandler [Zohan è un film in cui recita appunto Adam Sandler, ndr]. Ora lascia che sia il King a parlare!”.