Baresi: “Il Milan ha una rosa ampia e talentuosa, colpita da molti infortuni”

Ecco le parole di Franco Baresi ai microfoni di Radio Rossonera, nelle quali analizza il momento del Milan e gli obiettivi stagionali

Per i milanisti Franco Baresi non è stato solamente un giocatore o un capitano. Per il popolo rossonero l'ex Pallone d'oro è uno scudo dietro il quale proteggersi dagli attacchi, un ombrello sotto il quale ripararsi nei giorni di pioggia. E quando parla, tutti ascoltano in rigoroso silenzio. Una