Baresi: “Pallone d’oro? Lo meritava Lewandowski: non capisco i criteri di valutazione”

Ecco le parole dell'ex capitano del Milan e attuale vice presidente onorario del club di via Aldo Rossi Franco Baresi sul Pallone d'Oro

A pensarla così è anche il vice presidente onorario del Milan Franco Baresi. L'ex capitano, che arrivò secondo alle spalle di Marco van Basten, ha commentato così la vittoria dell'ex attaccante del Barcellona, ora in forza al Paris Saint Germain, Lionel Messi al portale notizie.com. Ecco le sue parole: "Con molta onestà ammetto che avrei votato Lewandowski. Nulla contro Messi, per carità: è stato il migliore degli ultimi dieci anni assieme a Cristiano Ronaldo. Non saprei come marcarlo, forse adesso è diventato più facile. Di sicuro ha influito la vittoria della Copa America con l’Argentina, ma l’attaccante polacco ha vinto campionato e Champions League ed ha avuto un rendimento pazzesco. Sono sincero: a volte non capisco il criterio di valutazione di questo premio".