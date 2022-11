Baresi: “Il Milan una seconda famiglia, ho sempre cercato stabilità in tutto”

Le parole di Franco Baresi sul Milan al Corriere della Sera

"Il Milan è stata la mia seconda famiglia. Io ho perso mia madre a tredici anni, mio padre a diciassette. Io nelle cose ho sempre cercato la stabilità giusta. Nel lavoro, nello sport e anche nella famiglia. Lo sa che lo scorso 10 settembre abbiamo raggiunto i trentotto anni di matrimonio con mia moglie? E stiamo insieme da ben quarant'anni". Queste le parole al Corriere della Sera che ha intervistato in esclusiva l'ex capitano e bandiera del Milan Franco Baresi.