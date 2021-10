Baresi: “Il Milan deve pensare in grande e essere ambizioso”

L'ex capitano e bandiera del Milan Franco Baresi ha presentato il suo nuovo libro. Al termine ha parlato del club rossonero.

IL RUOLO DEL CAPITANO AL MILAN E ALTROVE - "Dipende sempre dove lo fai. Se ti capita in un grande club come il Milan ti dà enormi responsabilità. Indossare la fascia dà grandi stimoli e ti responsabilizza. Romagnoli è qui da tanti anni, il suo comportamento è sempre stato eccezionale e anche quando non gioca è di esempio. Siamo in buone mani".