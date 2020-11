Baresi a Sky Sport: “Maldini? Vuole un Milan protagonista. Va ammirato per quello che fa”

MILANO – Franco Baresi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Tanti gli argomenti affrontati dall’ex capitano rossonero, tra questi anche il nuovo ruolo di Paolo Maldini. Ecco cosa ha detto sul dirigente rossonero: “Paolo è stato un giocatore fenomenale, da dirigente sta dimostrando tutte le sue qualità. È sempre attento, scrupoloso, competente, vuole un Milan protagonista in futuro così come fatto in passato, nonostante le difficoltà. Va ammirato per quello che fa e che porta al Milan anche da dirigente”.