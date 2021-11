Estero – Xavi vuole portare a casa Dani Alves. E lui aveva già dato l’ok

Il neo tecnico del Barcellona Xavi ha chiesto di riportare a casa Dani Alves. E il terzino è pronto a tornare a casa

Appena una mese, il 16 ottobre scorso, Dani Alves aveva dato la disponibilità di tornare al Barcellona come dichiarato ai microfoni di Sport.es: "Barcellona è l'unico posto dove ho casa. Se hanno bisogno io ci sono. Sono andato via perché non mi piacevano come stavano andando certe cose ma ho sempre detto che se avessero avuto bisogno di me ci sarei sempre stato. Se hanno necessità, devono solo chiamarmi".