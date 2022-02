Barbano: “Milan stupenda incompiuta, parte forte e poi va in confusione”

Il noto giornalista Alessandro Barbano ha parlato a poche ore di distanza dal derby della madonnina. Le sue parole

"Milan stupenda ma incompiuta. L'Inter ha la stabilità di Inzaghi. L'Inter ha trovato la sua fisionomia, ha una linearità sorprendente: È partita con qualche incertezza, ma, dopo aver messo a punto la macchina, non s’è più fermata. Inzaghi è riuscito a dare alla squadra un assetto stabile. Il Milan invece, ormai da due anni a questa parte è una stupenda incompiuta. La formazione di Pioli parte forte, va in testa, ma poi a metà del guado, va in crisi di identità, declina la creatività in confusione". Questo il pensiero del noto giornalista Alessandro Barbano sulle pagine del Corriere dello Sport.