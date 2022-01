Barak chiama le big: “Vorrei giocare in Champions e lottare per lo Scudetto”

Il giocatore dell'Hellas Verona Antonin Bara ha parlato del suo futuro. Sentite le parole del mediano ex Udinese.

Da quando è sbarcato a Verona Antonin Barak si è completamente trasformato. A Udine era un giocatore timido dalle qualità indiscutibili, ma bensì molto acerbo. In Veneto, invece, il mediano della Repubblica Ceca è sbocciato. Per la gioia del presidente gialloblù Maurizio Setti e per la gioia di tutti i tifosi dell'Hellas Verona. Hellas Verona che in queste ultime 3 stagioni non sta smettendo di stupire. Prima con Ivan Juric, ora con Igor Tudor. Nel mezzo una breve parentesi con Eusebio Di Francesco. Parentesi da cancellare viste le brutte prestazioni di questo inizio di stagione. In quel caso bisogna dar merito alla società clivense che con l'esonero del tecnico ex Roma e Cagliari ha ritrovato punti e prestazioni che tradotto vuol dire ottima classifica in campionato.