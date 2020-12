Balotelli: “Ringrazio Berlusconi e Galliani per questa opportunità”

MILANO – Mario Balotelli è pronto per una nuova avventura. L’ex attaccante del Milan infatti era rimasto senza squadra, dopo la fine del suo rapporto con il Brescia di Cellino. Si pensava dovesse sbarcare in Brasile, al Vasco da Gama, ma così non sarà dato che nella giornata di ieri si è diffusa la notizia del suo arrivo al Monza. Un vero e proprio colpo di mercato per la società del duo Berlusconi-Galliani. La punta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio della squadra brianzola, prossima tappa della sua carriera da calciatore. Ecco le sue parole:

“Voglio ringraziare il presidente Berlusconi e Adriano Galliani, mi hanno dato una nuova opportunità. Farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A“.