Enock Balotelli: “Complotto contro Mario. Non capisco come facciano a…”

Enock Barwuah Balotelli torna alla ribalta delle cronache sportive dopo alcune importanti dichiarazioni relative al fratello.

"NON CAPISCO COME NON SI CONVOCHI UNO COME MARIO" -"Non siamo la Francia che può permettersi gente come Benzema, Mbappè, Giroud. Con il massimo rispetto in Italia non abbiamo questo parco attaccanti. È per questo che uno come Balotelli non può non essere reso in considerazione. Anche solo per far parte del gruppo. Ci tengo a dire una cosa: è giusto che un attaccante come Immobile, che sta bene e segna valanghe di gol sia il titolare della Nazionale. Ma io non riesco a capire come si faccia a non convocare uno come Mario.