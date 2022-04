Verso Milan-Bologna: ballottaggio tra Diaz e Kessie, confermata la difesa

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20:45. L’unico dubbio di Pioli sulla formazione riguarda la trequarti.

Redazione Il Milanista

La Serie A è finalmente tornata in campo e il campionato si fa sempre più avvincente. Nella giornata di ieri sono andate in scena due gare che hanno modificato radicalmente la classifica. Nel pomeriggio i partenopei hanno trionfato sui bergamaschi per 3 a 1, e hanno raggiunto così il Milanal primo posto con 66 punti. Non mancano invece le polemiche per il risultato del derby d’Italia andato in scena ieri sera e che ha visto trionfare i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi si trovano così al secondo posto con 63 punti, ma con una partita in meno ancora da recuperare. Perciò il Milan è consapevole di non poter sbagliare questa sera contro il Bologna. Da qui al termine infatti ogni punto sarà essenziale ai fini della classifica finale.

Non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti nell’undici titolare del Milan, che questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20:45. Mister Pioli ha infatti le idee molto chiare sui giocatori da schierare. L’unico dubbio riguarda la trequarti, con il tecnico rossonero che non sa se schierare Brahim Diaz o FranckKessie. Lo spagnolo sembra essere in vantaggio sull’ivoriano, che dovrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica. A centrocampo invece ci sarà la solita coppia formata da Sandro Tonalie Ismael Bennacer.

Il resto della formazione sarà composto da Mike Maignan in porta, con davanti Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Il centro della difesa sarà affidato a Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. In attacco spazio ancora a Olivier Giroud, con Junior Messias a destra e Rafael Leao a sinistra. Perciò Zlatan Ibrahimovic partirà di nuovo dalla panchina, ma molto probabilmente entrerà a gara in corso. Lo svedese vuole tornare al gol, dal momento che sono solo otto le reti messe a segno in questa stagione. Il sogno dei tifosi è di vederlo segnare proprio stasera, poiché l’ultimo gol a San Siro risale al 12 settembre 2021, quando Zlatan segnò nella vittoria contro i biancocelesti.