Milan, buone notizie dall’Africa: Ballo-Touré è negativo al Covid

Arrivano buone notizie dall’Africa per il Milan. Fonti locali affermano che Ballo-Touré è risultato negativo al tampone effettuato nella giornata di ieri. Il senegalese è guarito e potrà tornare a disposizione del proprio tecnico per la prossima gara della Nazionale. Insieme al rossonero, sono guariti anche il napoletano Koulibaly e il parigino Gana Gueye. I tre giocatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Probabilmente il giocatore classe 1997 verrà schierato titolare già nella gara contro il Malawi, tra due giorni. Questo match è troppo importante per il Senegal, perché deve distaccarsi dall’avversaria all’interno del Gruppo B. La vincitrice della sfida infatti accederà direttamente agli ottavi di finale.