Quale futuro per Ballo-Touré? Il Milan lo mette sul mercato

Il difensore senegalese del Milan Fodé Ballo-Touré non ha convinto Stefano Pioli. In estate potrebbe lasciare Milano

Manca sempre meno al prossimo impegno di Serie A. Il Milan è impegnato per preparare al meglio la trasferta di stasera contro il Cagliari. Il teatro della sfida sarà la Unipol Domus di Cagliari e il calcio d'inizio del match è fissato per le 20.45. L'unico risultato ammesso per continuare a guardare tutti dall'alto al basso è la vittoria. 3 punti per cullare i sogni Scudetto. Non solo questioni di campo però per i rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni il Milan starebbe pensando anche al mercato in entrata e in uscita e in vista della prossima sessione estiva che aprirà i battenti a giugno c'è un nome in particolare.