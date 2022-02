Ballo-Touré a Dazn: “Oggi deve essere come una finale”

Il giocatore del Milan ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Dazn prima della sfida delle 18:50.

Com’è l’umore? “Dopo la Salernitana eravamo delusi, ma ora dobbiamo alzare la testa. Questa settimana ci siamo guardati negli occhi e ci siamo parlati: oggi deve essere come una finale. Anzi, sono dodici finali da qui fino alla fine. Bisogna vincerle, non dobbiamo giocare con nervosismo ma scendere in campo tranquilli e proporre gioco sperando di portare a casa la vittoria”.