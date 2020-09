Ballardini: “Il Milan deve giocare come le grandi squadre: 4-2-3-1 o 4-3-3”

MILANO – Davide Ballardini, ex tecnico di Genoa e Lazio, ha analizzato in diretta con Sky Sport le possibili collocazioni tattiche dei rossoneri. Ecco cosa ha detto: “Per me le grandi squadre, e il Milan è una di queste, devono giocare con due esterni veloci e una prima punta. I rossoneri possono giocare con il 4-2-3-1, che sta funzionando, o il 4-3-3 che è un modulo dal respiro europeo. Le grandi squadre non devono giocare con pochi giocatori offensivi ma con tanti attaccanti capaci di ribaltare l’azione.”