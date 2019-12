Balata: “Se non dialoghi con la A il sistema non cresce, bisogna convincerli…”

MILANO – Il presidente della Serie B Mauro Balata, al termine dell’assemblea dei club cadetti, ha commentato le ultime vicende che riguardano la Lega Serie A sul caso razzismo: “Se non dialoghi con la A il sistema non cresce, bisogna convincerli a portare avanti i progetti più virtuosi altrimenti si continua a litigare per una coperta che resta corta. Non litighiamo, solo così ritroveremo il posizionamento di qualche anno fa. Vogliamo essere lo stimolo per riprendere un sentiero luminoso”.