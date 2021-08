Bakayoko, visite mediche in corso: attesa per l’ufficialità

Tiemoue Bakayoko è sbarcato poco fa a Linate con un volo privato.

In attesa dell’arrivo di un centrocampista offensivo, ieri sera il club rossonero ha accolto Timouè Bakayoko. Il classe 1994 (già 44 presenze e 1 nella stagione 2018/2919) è arrivato ieri sera intorno alle 20 con un volo privato da Londra. I costi dell'operazione? Si tratta di un prestito oneroso biennale con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Timouè Bakayoko è arrivato, con i suoi agenti Andy Bara e Marco Busiello, intorno alle 9 presso la clinica privata La Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan. In giornata competerà tutto l’iter prima di arrivare alle firme. Dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Chelsea fino al 2024, il centrocampista francese si legherà al Milan per due stagioni.

Il giocatore, ovviamente, non andrà in panchina nel match di San Siro contro il Cagliari. Il francese, dunque, è pronto per iniziare la sua seconda avventura rossonera (in cui presenziò in 42 partite tra tutte le competizioni), dopo due stagioni di prestito al Monaco ed al Napoli. Per il francese si tratta della seconda volta con i rossoneri dopo la prima parentesi nella stagione 2017-2018. In quell'annata, sotto la gestione Gattuso, Bakayoko collezionò 42 presenze con un gol. Adesso il ritorno al Milan, dopo che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Napoli. Lo chef Antonino Cannavacciuolo è intervenuto a Sky Sport 24, parlando di Tiémoué Bakayoko: "Non ha inciso tanto al Napoli, non sentiremo questa grande mancanza. Parliamo di un buon giocatore che a Napoli non ha dimostrato forse il proprio valore"