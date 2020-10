MILANO – Alla fine Bakayoko non vestirà la maglia del Milan. Infatti l’ex Monaco è sbarcato in Italia ed pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. In azzurro il centrocampista ritroverà il suo ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso. Bakayoko, fuori dal progetto Chelsea, si trasferisce nel club di Aurelio de Laurentiis in prestito oneroso a 2 milioni, beffando il Milan. Ecco le prime immagini di Bakayoko: