Milan, Bakayoko ha le valigie pronte: un club europeo lo vuole da subito!

Redazione Il Milanista

Ormai Tiémoué Bakayoko ha le ore contate al Milan. Difficilmente rimarrà un'ulteriore stagione in rossonero. Appena tornato la scorsa stagione in quel di Milanello, si pensava che potesse essere un rinforzo d'esperienza, di qualità e di caratura il francese ex Monaco. Fra l'altro sarebbe stato alla sua seconda esperienza nel club attualmente Campione d'Italia. Ovvero, conosce già l'ambiente, sa cosa voglia significare poter indossare la maglia del Diavolo, dover giocare in una squadra con alte prospettive e con una tensione alle spalle non di meno. Insomma, tutti facevano il tifo per lui. Tutti, tranne - molto probabilmente - lui stesso.

Il mediano, attualmente di proprietà del Chelsea, è riuscito a collezionare appena una manciata di minuti in questa stagione. Ciò a testimonianza di quanto il centrocampista sia in netta fase involutiva, di quanto non riesca più a dimostrare quanto di buono realizzato nel Principato anteriormente e nella prima esperienza proprio al Milan. E, di conseguenza, non è un mistero il fatto che sia il Diavolo che i londinesi vogliano sbarazzarsene. Sarebbe spuntato, nelle ultime ore, un nuovo club interessato al classe 1994: proprio il Valencia dell'ex Rino Gattuso, secondo quanto riportato dall'Equipe. La trattativa però non sembra delle più facili.

Questo perché da una parte il Milan ha ancora un anno di prestito concordato con i Blues e avrebbe anche la possibilità di riscattarlo definitivamente. Ma è praticamente impossibile che ciò avvenga. Dall'altra il Chelsea non avrebbe più intenzione di girarlo in prestito: "Vuoi Bakayoko? Bene, te lo lascio, basta che me lo paghi." Questo è il pensiero che passa ora nella mente dei dirigenti del club britannico. Tradotto: solo a titolo definitivo o tutt'al più con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Valencia però sembra non possa dare queste certezze: i Murcielagos non possono permettersi un ingaggio così elevato come il suo (4,6 milioni di euro lordi) anche a causa della crisi finanziaria che sta attraversando gli iberici. Bakayoko spera ma la strada è tutta in salita.