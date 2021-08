Bakayoko, il Milan incontra gli agenti. Ecco cosa manca

Il Chelsea ha aperto alla cessione del centrocampista francese Tiémoué Bakayoko. Oggi l'incontro con gli agenti, ma manca ancora...

Redazione Il Milanista

Il Milan sta per chiudere due trattative per completare la rosa di Mister Stefano Pioli: il terzino e il centrocampista. Per il primo ruolo è praticamente fatta per l'arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma (1 milioni di euro per il prestito oneroso e 4.5 per il diritto di riscatto). Per l'altra posizione sembrava tutto fatto per l'arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux, ma il presidente dei Girondini chiede una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Una valutazione troppa altra per il club di via Aldo Rossi che valuta il ragazzo diversamente.

Per questo nelle ultime ore Paolo Maldini e Ricky Massara hanno deciso di mettere in ghiaccio la trattativa e cambiare obiettivo e puntare nuovamente su Tiémoué Bakayoko. Il Chelsea, dopo l'acquisto di Lukaku, ha deciso di cedere l'ivoriano che non rientra più, al contrario di Ziyech, nei piani di Tuchel. E così gli uomini mercato rossoneri hanno incontrato a Casa Milan Marco Braco e Marco Busiello, agenti del giocatore insieme all'agenzia Niagara.

L'ivoriano ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2023 con i Blues sfruttando una clausola unilaterale. E questo dettagli favorisce nettamente il Milan. Maldini e Massara ora devono solo trovare la formula dell'operazione che dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto.

Stefano Pioli vorrebbe il classe '94 il prima possibile per sopperire all'assenza di Kessié. Per Bakayoko, che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Napoli, sarebbe un ritorno in rossonero dopo aver vestito la maglia del Milan nella stagione 2018/19, nella quale collezionò, tra le tutte le competizioni, 41 presenze mettendo a referto un gol e un assist.

L'arrivo del centrocampista francese ex Monaco permetterà al Milan di cedere in prestito il giovane Pobega in prestito al Torino (granata in vantaggio sul Cagliari) e concentrarsi così sulle trattative che dovrebbero portare all'ombra del Duomo un trequartista (Isco o Vlasic) e una terza prima punta (Pellegri).