Baiocchini su Leao: “Contro il Sassuolo è sembrato il più pericoloso, la percezione del campione…”

MILANO – Manuele Baiocchini, durante il suo intervento su Sky Sport 24, ha parlato così di Rafael Leão: “Leão contro il Sassuolo quando è entrato è sembrato il più pericoloso del Milan: traversa, un palo, un colpo di testa un po’ smorzato che poteva essere un’occasione importante. Contro il Sassuolo ha convinto tanto, ma a volte sembra un po’ spegnersi. Non ha giocato tantissimo, solo 12 partite e solo 2 per 90 minuti: quella contro la Roma e quella contro la Fiorentina in cui ha segnato il suo unico gol, un grandissimo gol. Un assist per lui, con la percezione dei colpi da grande campione.