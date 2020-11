Baiocchini: “Giocare ogni tre giorni ha creato problemi al Milan” E su Ibrahimovic

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato del momento dei rossoneri: “Il difetto di questo Milan? È lo stesso Milan di sempre, che però è arrivato con le pile scariche. Giocare ogni 3 giorni ha creato dei problemi: sia a livello mentale, quindi di approccio, che di programmazione, perché non è riuscito a preparare le partite per questioni tempistiche. Allarme difesa? Il dato della difesa è crollato, per una lunga serie di fattori, ma non dipende dai singoli interpreti: è più una questione di atteggiamento. Ibrahimovic? Ieri, per me ha giocato una delle partite peggiori della stagione, ma è comunque riuscito a prendere un incrocio dei pali e a fare un gol. Sposta comunque gli equilibri e riesce a fare la differenza, ora avrà qualche giorno per ricaricare le pile“.