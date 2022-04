Bagni sicuro: “Il Napoli è da scudetto. Milan? non ha tanti giocatori decisivi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni parla della lotta scudetto.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni parla della lotta scudetto: "Sì, il Napoli è da scudetto. Ma per me lo era già da agosto. Ha 20 giocatori di qualità, aveva da inserire solo Anguissa, gioca un ottimo calcio e ha valori individuali che fanno la differenza. Milan e Inter non hanno così tanti giocatori decisivi. La squadra di Spalletti ha saputo reagire alla sconfitta col Milan andando a vincere tre partite di fila. Il Napoli segna, non ha il problema del gol come Inter e Milan. Ora pero deve guardarsi dai rischi delle troppe tensioni e delle tante aspettative".

Sulla corsa scudetto è intervenuto anche il figlio di Adriano Galliani, Gianluca, dirigente del Monza. "È vero che con i risultati di domenica qualcosa si è un po’ spostato. Vero che l’Inter può avere un calendario meno complicato ma il Milan è primo e ad oggi non so come finirà il campionato. Anche il terzo posto può essere un risultato positivo e grande per la squadra di Pioli".

Vediamo insieme anche la previsione di Mario Sconcerti sullo scudetto, sulle righe del Corriere della Sera. "La prima cosa importante è costruire due gruppi di squadre, quelle da incontrare in casa e quelle da incontrare in trasferta. A ogni squadra ho dato un handicap, cioè un punteggio che ne fotografi il rendimento possibile. […] C’è un altro avviso importante. Per ogni punto di differenza nella classifica attuale, si assegna un punto di handicap. Quindi uno in più al Napoli e da uno a quattro all’Inter secondo il risultato del recupero. Ecco che cosa viene fuori (in maiuscolo le partite in trasferta). […] Il valore totale handicap del Milan è 23. […] del Napoli è 19,5. […] Il valore totale handicap dell’Inter è 17. Se l’Inter vincesse a Bologna il suo distacco dal Milan scenderebbe a un punto, e il suo handicap salirebbe solo a 18. Se pareggiasse, i punti di distacco e gli handicap sarebbero 3, totale 20. Perdendo tutto salirebbe a 4, totale 21. Contro i 20,5 finali del Napoli (19,5 più il punto attuale di distacco). Partendo dai distacchi attuali questo porterebbe a un risultato clamoroso. La classifica diventerebbe questa: 1 Inter, 2 Napoli, 3 Milan".