Avv.Grassani: “Juve-Napoli, sentenza la prossima settimana”

MILANO – Il Giudice Sportivo ha deciso di rinviare la decisione in merito a Juve-Napoli, partita che non si è disputata in quanto la squadra partenopea, su indicazione della ASL, non si è presentata a Torino. Resta dunque in piedi la possibilità che venga assegnata la vittoria a tavolino ai bianconeri, ma non è più così scontata come sembrava qualche giorno fa. A Radio Kiss Kiss Napoli Mattia Grassani, avvocato del club azzurro, ha fatto il punto della situazione.

LE SUE PAROLE – “Credo che la sentenza di Juventus-Napoli non arriverà prima di lunedì. Questa vicenda non è equiparabile a nessuna decisione già presa. Il 3-0 a tavolino porta in automatico la penalizzazione se la squadra non ha avuto un buon motivo per non presentarsi, ma la nostra è stata una scelta obbligata. Il Napoli ha piena fiducia nell’operato del Giudice Sportivo. E’ vero che l’unica possibilità di salvare il calcio è attenersi al protocollo, ma esso prevede anche l’intervento delle autorità sanitarie”.