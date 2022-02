L’ex Milan Aubameyang: “Felice di essere al Barcellona, lo volevo davvero”

Pierre-Emerick Aubameyang ha parlato in esclusiva ai microfoni ufficiali del Barcellona. Ecco le sue parole

"Sono felice, lo volevo davvero. Abbiamo aspettato fino all'ultimo momento, con l'Arsenal è stato difficile ma adesso sono qui. Penso di poter aiutare in fase realizzativa e darò tutto. Sono un giocatore veloce e davanti alla porta sono pronto anche a uccidere. Voglio aiutare il Barça e i miei compagni, dobbiamo dare ai tifosi quello che si aspettano. È una grande sfida, sto lavorando sodo e presto starò bene. Parlo cinque lingue: francese, italiano, spagnolo, inglese e tedesco. Fin da piccolo i miei nonni mi parlavano in spagnolo, vivevano in Francia ma io parlavo sempre spagnolo. Ho sempre voluto fare il calciatore". Queste le parole del nuovo attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang in esclusiva ai microfoni dei canali ufficiali del Barcellona.

Da un ex giocatore rossonero ad un possibile futuro colpo per il Milan di Stefano Pioli. Parliamo del gallo Andrea Belotti che a fine stagione lascerà molto probabilmente il Torino a parametro zero. Di lui ha parlato un ex calciatore granata. Si tratta di Roberto Muzzi che in esclusiva a Tuttosport ha detto: "Il Gallo Andrea Belotti è una delle poche bandiere rimaste, ormai è parte integrante del mondo Toro: deve restare in granata, per me non ci sono discussioni". Queste le parole dell'ex giocatore ed eroe del Torino celebre per la promozione in Serie A della squadra granata del 2006 Roberto Muzzi in esclusiva al quotidiano torinese di Tuttosport.