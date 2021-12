Milan, piace l’esterno offensivo del Fluminense Luiz Henrique

Massara e Maldini avrebbero messo gli occhi su di una nuova stella brasiliana. Si tratta di Luiz Henrique in forza al Fluminense.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su una nuova promessa del calcio mondiale. Si tratta di Luiz Henrique, esterno offensivo brasiliano di proprietà del Fluminense. Il calciatore è un classe 2001 e sta mostrando ottime qualità in campo. Il suo profilo potrebbe essere già nel taccuino del Ds Massara da diverso tempo, bisognerà attendere per capire se il dirigente rossonero avrà intenzione di sferrare il colpo. Luiz si sta mettendo in mostra come nuova stella del palcoscenico mondiale, grazie anche al suo piede sinistro che gli permette di andare in gol con grande naturalezza. Viene paragonato a Riccardo Kàkà ed a Rivaldo per via del suo enorme talento.